بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيفرض مزيدًا من العقوبات ضد كوبا، وذلك في أعقاب الإعلان عن عقوبات جديدة ضد هافانا على خلفية حملتها ضد المحتجين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن، خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي، أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقًا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت الوزارة، إن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر".

وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

وعلي صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعماء أمريكيين من أصل كوبي في البيت الأبيض، لبحث المسائل المتعلقة بالاحتجاجات التى حدثت مؤخرًا فى كوبا ورد إدارته عليها.

وذكر البيت الأبيض - في بيان مقتضب - أن الزعماء الأمريكيين من أصل كوبى الذين ستتم استضافتهم سيضمون زعماء سياسيين وفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع.

وتظاهر آلاف الكوبيين - في 11 يوليو الحالي - للإعراب عن استيائهم من تفاقم الأزمة الاقتصادية الكوبية، بما فيها نقص الغذاء والأدوية، وطلبوا من الرئيس الأمريكي مساعدتهم.

وفي الولايات المتحدة شارك أمريكيون من أصل كوبي في مسيرات؛ للإعراب عن تضامنهم مع الكوبيين المحتجين، ودعوا بايدن إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حكومة هافانا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين كوبيين، ودعت إلى تسهيل سبل اتصال الكوبيين بشبكة الإنترنت، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد وزير الدفاع الكوبي ولواء النخبة بقوات الأمن الحكومية الذى شارك فى قمع المتظاهرين.