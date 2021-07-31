السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تمنح تسهيلات سفر للفلسطينيين عبر معبرى بيت حانون واللنبى

معبر بيت حانون
معبر بيت حانون

أكدت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن إسرائيل أعلنت عن تسهيلات جديدة لسكان قطاع غزة خاصة والفلسطينيين عامة، للسفر إلى الخارج عبر معبري بيت حانون إيرز، واللنبي.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت الهيئة-في بيان لها- إلى أن "الجانب الإسرائيلي سيسمح لسكان قطاع غزة بالسفر عبر معبر بيت حانون إيرز اعتبارًا من يوم الأحد المقبل".

وأضافت: "الجانب الإسرائيلي قرر السماح بخروج 50 تاجرًا من حملة بطاقة (BMC) يوميًا".

وحسب الشؤون المدنية، "قرر الجانب الإسرائيلي السماح للفلسطينيين عمومًا بالسفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي"، مضيفة أن "إسرائيل ستمنح تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة الدرجة الأولى فقط",.

 

 وفي سياق متصل، وسّعت إسرائيل منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة؛  بعد أيام قليلة من عمليات قصف ردًا على إطلاق صواريخ حارقة من القطاع باتجاه أراضيها.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوجات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "استنادًا إلى الوضع الأمني ستُوسّع منطقة الصيد في قطاع غزة اعتبارًا من صباح الجمعة من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلًا (11 إلى 22 كيلومترًا تقريبًا)".

وأضاف البيان: "اعتبارًا من الأحد سيكون متاحًا استيراد تجهيزات وسلع لمشاريع (تنفذها) الأسرة الدولية في غزة".

وشنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة الأحد بعد إطلاق بالونات حارقة باتجاه أراضيها انطلاقًا منه.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق تقليص منطقة صيد الأسماك المسموح بها قبالة شواطئ غزة بالنصف.

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد.

ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهونًا بمستوى التوتر بين الجانبين.

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