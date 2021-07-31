زلزال يضرب منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا شدته 6.1 درجة هز منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، الجمعة، أشارت التقارير إلى وقوع أضرار طفيفة جراءه.

وقال ألفريدو مورغيتيو، رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو، إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو يعتزم التوجه إلى شمال البلاد لتفقد الأضرار.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سكانا مذعورين في مدينة بيورا الساحلية في بيرو، وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء الزلزال.

وتسبب الزلزال بسقوط البضائع من على رفوف المتاجر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الزلزال تسبب في وقوع أضرار طفيفة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

و في سياق متصل ، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كم شمال غربي بلدة مرغاب بشرق طاجيكستان في جبال بامير وعلى عمق 96 كم.

ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال.

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي.. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.