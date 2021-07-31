السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة 2 أخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية تورنو التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي مستشفي المحمودية المركزي والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحمودية المركزي، يفيد بوصول مصابين ومتوفي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالحفص تبين وقوع مشاجرة بقرية تورنو.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد.م.أ" ٣٣ عامًا، برش خرطوش بالزراع الأيمن،  و"سلامة.س.ع "، ٥٨ عامًا بكدمه شديدة بالوجه، وتم نقلهم لمستشفى المحمودية المركزي لتلقى العلاج اللازم، ووفاة إبراهيم فتحي سعد شاهين، ٢٥ عامًا، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

 

كما أصيب 12 شخصًا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي أمام مدخل مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة إيتاي البارود، أسفر الحادث عن إصابة ١٢ شخصًا، وهم: علي محمد علي، ١٦ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جابر وحيد ١٥ سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد علي محمود، ٤٢ سنة مصاب باشتباه ما بعد الاتجاج، وأحمد عصام الحناوي ٢٣ سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و"أحمد محمود أحمد" ٢٦ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

بالإضافة إلى عصام رجب أحمد ٤٨ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء محمود أحمد، ١٣ سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، وعماد صبري الحداد، ٢٢ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحنان فتحي البلتاجي، ٤٠ سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسماح عصام وحيد، ١٧ سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، "هانم السيد عبد السلام "٥٠ سنة  مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمود عبد الجواد محمد، ١٧ سنة مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

البحيرة انقلاب سيارة الأسلحة النارية محمد علي النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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