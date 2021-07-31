السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

محافظ صلاح الدين العراقية يوجه بسرعة التحقيق بعد اعتداء إرهابى

عمار الجبر
عمار الجبر

وجه محافظ صلاح الدين العراقية، عمار الجبر، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد اعتداء إرهابي طال مجلس عزاء في المحافظة.


وقال الجبر - في بيان - إن "تلك الهجمات مؤشر خطير وعلينا جميعا أن نعي الخطر، وأن يعمل الجميع لعدم وقوع مثل تلك الهجمات"، موجها الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومحاسبة المقصرين.


وأضاف: "أننا يجب أن نعمل جميعا على عودة النازحين وإعادة الاستقرار بالكامل وفرض السلم المجتمعي، وإعادة اللحمة الوطنية بين أبناء المناطق".


وفي وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على إحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".


فيما أفاد مصدر أمني، بأن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن 7 قتلى و 17 مصابا بينهم من القوات الأمنية".

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 12 ألفا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و616 ألفا و384 حالة.

 

وذكرت الوزارة ، في بيان لها بثته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات 18 ألفا و595 وفاة، بالإضافة إلى تعافي 8 آلاف و499 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و455 ألفا و 659 حالة.

 

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية الدكتور هاني موسى العقابي،  إن مستشفيات البلاد أصبحت غير قادرة على استيعاب مرضى كورونا ويوجد 4000 مريض على أجهزة الأوكسجين.

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