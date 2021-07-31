القاتل الصامت.. متى ينتهي كابوس تداول حبوب الغلال في مصر؟

أقدم يوسف جمال على الانتحار بعد مروره بأزمة نفسية حادة، لم يقوى على تجاوزها وعيش حياته بشكل طبيعي، فلم يجد أمامه من الحلول سوى الانتحار بحبوب الغلال، وهي إحدى الحبوب التي تستخدم في حفظ المحاصيل الزراعية والتي سبق وأُصدر تحذيرات كثيرة بشأنها.

وتُصنع حبوب الغلال من مادة فوسفيد الألمنيوم (ALUMINIUM PHOSPHIDE)، أو الغاز السام الناتج عنها (الفوسفين)، سام ومميت وقاتل، وقد تم رصد عدد وفيات كثيرة ناتجة عن تسمم البشر والحيوانات إثر تعرضهم له.

ويجب استعمال هذه المادة بحذر شديد حتى لا تتسبب في وقوع حالات التسمم والوفيات بسبب استعمال "فوسفيد الألمنيوم" بالإضافة إلى معرفة كيفية تجنب أضراره والوقاية منه، فهو مثالي للقضاء على الحشرات، بجميع أنواعها ومراحل نموها، دون التأثير على حيوية النباتات أو بذورها، وهذا ما يؤدي إلى استخدامه في الأغراض الزراعية.

نقيب الفلاحين: تقنين بيع المبيدات الحشرية

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أوضح أن حبوب الغلال الاسم العلمي لها هو "الألومنيوم فوسفيد"، والهدف من استخدام تلك الحبوب ما هو إلا لحفظ المحاصيل الزراعية من التلف والتسوس لاسيما محصول القمح وبعض الحبوب الأخرى، فهي تحتوى على مواد كيميائية منها مادة الـ "فوسفيد زنك" والتي تستخدم لحفظ أطنان من المحاصيل الزراعية.

حبوب الغلال هي بمثابة مبيد حشري، هذا ما أكد عليه "أبو صدام"، مؤكدًأ أن تلك الحبوب تعمل على المبيد الحشري وهي بالفعل مسجلة في وزارة الزراعة كأحد أنواع المبيدات الحشرية، وغير محظور استخدامها في مصر لحفظ الغلال والمحاصيل.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه وبسبب الاستخدام الخاطئ لهذه الحبوب في الفترة الأخيرة، سُجل عدد من الوفيات التي انتحرت بسبب استخدامها، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد الوفيات بين الأطفال والشباب لاسيما في المحافظات الزراعية والقرى.

وطالب نقيب الفلاحين بتقنين بيع المبيدات الحشرية التي تستخدم في الزراعة لكونها تحتوي على مواد سامة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن عدم الاعتماد على المبيدات الحشرية في حفظ الغلال ويرجح استخدام الطرق الأخرى الغير ضارة مثل التبخير، أما في حال استخدام المبيدات فلابد من توافر الأمصال المضادة لأي مبيد سام يجري استخدامه.

الزراعة: دورات تدريبية للتوعية بشأن استخدام المبيدات الحشرية

الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أوضح أن خطر المبيدات الحشرية يكمن في الاستخدام الخاطئ له من قبل الأشخاص، فالأمر ليس مقتصرًا فقط على حبوب الغلال القاتلة وإنما جميع المبيدات الحشرية التي تستخدم لحفظ الغلال والمحاصيل الزراعية لابد من توخي الحذر أثناء استخدامها حتى لا يقع أي ضرر على الأشخاص.

وتنظم مديريات وزارة الزراعة ندوات ودورات تدريبية حول الاستخدام الأمثل وطرق التعامل مع المبيدات الحشرية، هكذا كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن حلول وزارة الزراعة في مواجهة استخدام حبة الغلة في الانتحار، بالإضافة إلى التوعية بشأن خطورة تلك المبيدات وكيفية استخدامها لحفظ الغلال فقط.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه قبيل استيراد أي أنواع جديدة سواءً من التقاوي أو المبيدات الحشرية، فيتم فحصها جيدًا من قبل الحجر الزراعي ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل دخولها إلى الأسواق.