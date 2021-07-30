الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد شائعات ارتباطها.. نيللى كريم لـ«الدستور»: نعم أحب وأحتفل بزفافى قريبًا

نيللي كريم
نيللي كريم

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بدخول نيللي كريم علاقة عاطفية جديدة وتستعد للاحتفال بزفافها قريبًا.

يواصل "الدستور" مع نيللي كريم، لمعرفة حقيقة هذا الأمر، لتفاجئنا نيللي بحديثها حيث قالت "بالفعل أعيش قصة حب حاليًا وسأعلن كافة تفاصيلها قريبًا". 

تعقد حفل زفافها في منزلها بعد شهر 

وأضافت نيللي في تصريحاتها "وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن". 

زيجات نيللي كريم السابقة 

يذكر أن نيللي كريم تحدثت من قبل في أحد البرامج عن أول زواج في حياتها وكان في عمر 17 عامًا ومن دون علم أهلها، كما أن نيللي كريم كانت متزوجة من دكتور هاني أبوالنجا والذي أسفر عن ثلاثة أبناء واستمر لفترة طويلة. 

ظهور نيللي كريم المثير في حفل مصطفى بالساحل

يشار إلى أن نيللي كريم شاركت مؤخرًا النجم مصطفى قمر الرقص والغناء على أنغام أشهر أغانيه "الليلة دوب" و"حبك نار"، خلال أحد الحفلات في الساحل الشمالي، وظهرت وهى تردد معه كلمات أغنية فيلم "حبك نار" الذى جمعهما من قبل عام 2004، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو خلال رقصها معه على المسرح وسط تشجيع الجمهور بشكل كبير.

آخر أعمال نيللي مريم في موسم رمضان 

شاركت نيللي كريم مؤخرًا في سباق رمضان بمسلسل "ضد الكسر" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان من إنتاج جمال العدل وشارك في بطولته كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وتارا عماد ومن تأليف أحمد وائل وإخراج أحمد خالد، وتستعد نيللي كريم خلال الفترة المقبلة لأكثر من مشروع فني جديد أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش". 

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