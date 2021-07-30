الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى البساتين

حريق شقة سكنية فى
حريق شقة سكنية فى البساتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بمنطقة البساتين، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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