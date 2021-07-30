الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يُقيل مسئولًا كبيرًا.. ويُعدل مواعيد حظر التجول

قيس سعيد،
قيس سعيد،

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام محمّد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسبما أفادت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على فيسبوك منذ قليل.

 

وأصدر قيس سعيّد، أيضًا أمرًا رئاسيًا يقضي بتعديل فترة منع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا، ابتداء من يوم 1 أغسطس حتى إشعار آخر.

 


وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقررت أيضًا التدابير التالية:


- تمنع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.


- على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك ابتداء من الساعة السابعة مساء.


- على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد- 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.


- على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنًا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من اللقاحات.


- على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.


- على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.


- على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات.


- على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد- 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.
 

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الشؤون الخارجية قرارا الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

الباز يكشف عن انفراجة فى ملف سد النهضة

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

تتخطى 40 درجة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

الرئيس التونسى يُقيل مسئولًا كبيرًا.. ويُعدل مواعيد حظر التجول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا