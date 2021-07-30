الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. 1958 وثيقة تأمين للصيادين بالإسكندرية.. وتعيين 1796 شاباً بالغربية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة على مدار اليوم الجمعة، توزيع ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، 1958 وثيقة تأمين على فئة الصيادين، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1796 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 40 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5547  شاباً، كما تم توفير 480 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج  1786 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج  16 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 36 بمنشآت القطاع الخاص.

فيما قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 585 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 152 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 64 محضراً، وتلقى 3 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 34 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأضاف دسوقي، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، ومنحتي لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 40 ألف جنيه، ورعاية صحية  لـ15 عاملا بمبلغ 2950 جنيهاً.

حصاد وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وثيقة تأمين الصيادين حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية

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