الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أب فلسطينى من غزة لعلاج طفلته

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير.

ووجهت أسرة الطفلة بيان محمود، الشكر للرئيس السيسي لسرعة استجابته عقب تلقيه حالة الطفلة، وتوجيهاته على الفور بسرعة سفر الطفلة "بيان" لتلقى العلاج في مصر، وكذلك على دعمه الدائم لغزة بصفه عامة وشعبها بصفة خاصة.

وتغادر الطفلة "بيان" قطاع غزة إلى القاهرة الأحد المقبل المقبل عبر معبر رفح البري.

وكانت عائلة الطفلة "بيان محمود" قد نشرت مناشدة لعلاجها، قالت فيها: "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها، ومن يستطيع استقبالها من أفراد أو مؤسسات التواصل بشكل مباشر مع والدها".

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