«الطاقة الروسية» تقترح حظرا على صادرات البنزين

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إنها قدمت مقترحا إلى الحكومة للشروع في فرض حظر على صادرات البنزين.

وقالت الوزارة في بيان "اقترحت وزارة الطاقة على الحكومة إطلاق عملية عاجلة لحظر صادرات البنزين."

كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن الحظر قد يساعد في خفض أسعار البنزين المحلية بعد ارتفاعها في الأشهر الأخيرة، وهي قضية مهمة في روسيا قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول.

وفي سياق اخر.. قال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن روسيا كانت ولا تزال ضامنا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم كله.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات صحفية: "كانت روسيا دائما ولا تزال ضامنا مسئولا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية، وحتى على المستوى العالمي، ولا أحد يستطيع تسمية أي سوابق في هذا المجال".

ولاقى مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" الذي يمر عبر بحر البلطيق معارضة شديدة من أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ عام 2014، وتعتبر أن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها يمثل وسيلة ضغط حيوية، فيما دعا رئيس البرلمان الأوكراني دميترو رازومكوف -في وقت سابق اليوم- الكونجرس الأمريكي إلى الامتناع عن الموافقة على أي اتفاقيات من شأنها تهديد أمن الطاقة في أوروبا وتشكل تهديدا للمصالح الوطنية لأوكرانيا والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قالت فيكتوريا نولاند، الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وألمانيا توصلتا إلى اختراق للوصول إلى تسوية لخلافاتهما بشأن خط أنابيب الغاز الجديد بين روسيا وألمانيا نورد ستريم.2

وقالت نولاند أمام جلسة استماع في الكونجرس بواشنطن أمس الأربعاء، إنه سيتم تقديم الاتفاق رسميًا في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تشكك في مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمحت إلى استعدادها لتخفيف معارضتها للمشروع الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعرضه بشدة، وفرضت عقوبات على الشركات المشاركة فيه.