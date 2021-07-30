بعد التحذيرات.. نصائح لمواجهة الموجة الحارة التى تضرب البلاد غدا

لا زلنا نواجه موجة شديدة الحرارة هذه الأيام، وسط تحذيرات بارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة هذا الأسبوع والتحذير من الخروج وقت الذروة الذي يبدأ من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

الدكتورة ريم حمدى أستاذ الجلدية، تعطى عدد من النصائح للحماية من الموجة الحارة وضربة الشمس.

شرب المياه

طالبت ريم حمدى أستاذ الجلدية بضرورة شرب المياة وتجنب الخروج وقت الذروة وعدم الاستغناء عن شرب المياه خاصة فى حالة الضرورة للخروج من المنزل مطالبة بتجنب الأماكن المشمسة.

عدم شرب السوائل الباردة

حذرت ريم حمى من شرب السوائل الباردة أثناء الخروج من المنزل وقت الذروة فقد يؤدي ذلك إلى انقباض الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية للجهاز الهضمي.

التغذية الصحيحة

طالبت بالحصول على وجبات غذائية تحتوي على خضروات وتغذية صحيحة بالإضافة لما طالبت به من شرب المياه وكذلك طالبت بأكل الفواكه الطازجة.

الملابس القطنية

أكدت أستاذ الجلدية أن الملابس القطنية تحافظ على برودة جسمك خلال فصل الصيف وتحمى من درجات الحرارة المرتفعة.

عصائر الفاكهة

نصحت أستاذ الجلدية بشرب المزيد من العصائر الطبيعية، وخاصة من الحمضيات، كالبرتقال والأناناس والليمون، وقليل من الفواكه الأخرى التي يمكن الاختيار من بينها، كالبطيخ والكانتلوب.

واقي من أشعة الشمس

طالبت أستاذ الجلدية بضرورة وضع واقي للحماية من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وكذلك ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من الأشعة الضارة.

الاستحمام

كما طالبت بضرورة الاستحمام بالمياه الباردة من أجل الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجسم.

فتح النوافذ

كما نصحت بضرورة فتح النوافذ ليلا لتهوية المنزل وكما نصحت بمحاولة تجنب استخدام التكييف فى فترة الذروة قدر الإمكان خوفا من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تناول مادة الكاروتين

كما طالبت بتناول تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الكاروتين، مثل: السبانخ والفلفل والكرنب والجزر والمشمش والطماطم والبطيخ والشمام والجريب فروت والحليب.