السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 روائح من العطور تهدء عقلك

رائحة العطر
رائحة العطر

تتمتع الروائح بالقدرة على تغيير عواطفنا وحالتنا المزاجية أكثر من أي شئ أخر، والعطر الجيد لا يقف دوره عند مجرد كونه عطر جذاب للأنف؛ بل قد يضيف على الشخص حالة من الاسترخاء، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر.

 

ونعرض لكم في التقرير التالي أفضل العطور التي بإمكانها تحسين مزاجك:

 

الفانيليا

الفانيليا الطبيعية أو الاصطناعية  هي عنصر أساسي للعطارين، وغالبا ما توجد في خلطات الذواقة لكونها  مادة خام ثمينة للغاية، ويصفها صانعو العطور بالذهب الأسود، ورائحة الفانيليا لا تقاوم وترسلك علي الفور للاسترخاء. 

 

خشب الصندل 


يتم استخراج خشب الصندل من النباتات الطفيلية التي تنمو على الأشجار، وقد استخدمه العرب لقرون كقاعدة للبخور كما استخدمه الهنود في العديد من التقاليد الروحية.


يُقدَّر خشب الصندل كرائحة لا تقاوم  لخصائصه المهدئة، وهو مفضل لتهدئة عقلك عندما تشعر بالتوتر المتزايد.


الياسمين 


هناك أكثر من 200 نوع من الياسمين، بما في ذلك الياسمين غرانديفلوروم الباهظ الثمن الذي يزرع في فرنسا.

ويمكنك استخدام الياسمين لتعطير جسدك بعد الاستحمام، كما يمكنك استخدامه لتهدئة نفسك قبل الذهاب لمقابلة عمل جديدة.

 

المسك الأبيض

تم استخدام المسك من قبل العطارين لعدة أجيال بأشكال مختلفة، حيث استخلص المسك في السابق من غدة القلفة من طائر التبت، اليوم يتم استخدام نسخة صناعية من المسك الأبيض، لإضفاء القليل من النضارة مع الحفاظ على رائحة المكونات الأخرى على البشرة.

يسمح لك هذا المكون بإبقاء رائحة البشرة جميلة، كما أن رائحته خفيفة ولطيفة ، للحصول على تأثير مهدئ فوري.

 

اللوز 


يعتبر اللوز مكونًا مفضلاً لدى صانعي العطور، على الرغم من أن معظمهم اليوم يستخدمون بدائل صناعية، ولكن عند دخوله، في تكوين العطور يبعث علي الراحه النفسية بشكل لا يقاوم.


الفلفل الوردي 


مأخوذ من الشجرة الشائعة في البرازيل والبيرو، غالبًا ما يستخدم الفلفل الوردي في العطور لإضافة النضارة واللمسة الجذابة.

رائحة الفانيليا المسك الأبيض رائحة الصمدل عطور مهدئة فوائد العطور العطور والعسترخاء روائح الياسمسن اللوز

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وائل لطفي

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