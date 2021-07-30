مصرع شاب غرقًا فى ترعة «القاصد» بالغربية

لقى شاب مصرعه مقيم بمنطقة المرشحة، التابعة لدائرة قسم ثان طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، غرقًا عقب محاولته غسل يده بترعة القاصد، وأخطرت قوات الأمن، التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى استدعاء شهود العيان للتحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء ياسر رمضان، مدير أمن الغربية الجديد، إخطارًا من قسم شرطة ثان طنطا، يفيد وفاة الشاب أ.ن في العقد الثالث من العمر، وانتقلت على الفور الشرطة إلى مكان الواقعة فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنشاوي العام، لحين الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا الشاب يتجه نحو شط الترعة لغسل يديه عقب تناوله الطعام، إلا أنهم فوجئوا باختلال توازنه وسقوطه في الترعة، وأنهم حاولوا مساعدته ولكن القدر كان أسرع منهم ولم يتمكنوا الإمساك به وإخراجه من الترعة مما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات عن وفاة شاب بمنطقة المرشحة بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية غرقًا، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالي ونقله إلى مشرحة المستشفى وتم إخطار النيابة واستصدار تصريح بالدفن.