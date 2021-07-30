برعاية وزير الصحة.. عندما غنت أم كلثوم وعبد الوهاب لمرضى الجذام

تاريخ كوكب الشرق السيدة أم كلثوم الطربي حافل بالإنجازات؛ وهو ما يشاركه فيه محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير؛ وفيما يتعلق بالإنجازات الطربية والموسيقية فجميعنا يعرفهما عنهما؛ أما بالنسبة للنوادر فقليل ما تكشف صفحات الكتب؛ ومنها كتاب "تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 1934_1952" للدكتور حلمي أحمد شلبي؛ والصادر عن "هيئة الكتاب".

فى عام 1938 كانت الإذاعة قد عاودت مرة أخرى بث إرسالها من أجل الإسهام في تكملة وتعميق التعليم فى المدارس فى أنحاء البلاد، فتكونت الإذاعة المدرسية التى افتتحت فى 21 فبراير وكانت برامج هذه الإذاعة متنوعة تشتمل على المحاضرات والتمثيليات والموسيقي.

حفل لعبد الوهاب وأم كلثوم بسبب مرض الجذام

فى 21 مارس عام 1938 أذاع ميكروفون الإذاعة وقائع المؤتمر الدولى للجذام من دار الأوبرا الذى كان يضم مندوبي 55 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية؛ ونقلت حفلا غنائياً من فندق “شبرد” لمحمد عبد الوهاب بهذه المناسبة؛ وهي الحفلة التى أقامها وزير الصحة كامل البنداري باشا لأعضاء المؤتمر.

الدكتور حلمي أحمد شلبي؛ مؤلف الكتاب كشف أيضاً أن الإذاعة المصرية نقلت حفلا آخر لأم كلثوم فى ابريل 1938 بهذه المناسبة.

فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضاً بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم، كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب. هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م.

وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.

محمد عبد الوهاب (13 مارس 1898 - 4 مايو 1991)، موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة ، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م.

في عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية ، بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933. ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها. لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.