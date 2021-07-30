السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد فهيم وأمير صلاح الدين يتعاونان في أغنية «مش تريند» (فيديو)

امير صلاح الدين ومحمد
امير صلاح الدين ومحمد فيهم

طرح الفنان محمد فهيم عبر قناته الخاصة على اليوتيوب منذ قليل أغنية تحمل اسم "مش تريند" والذي يتعاون فيها مع الفنان أمير صلاح الدين حيث يقدم الثنائي الأغنية سوياً وهي من كلمات ولحن وتوزيع موسيقي محمد فهيم وتسجيل وهندسة صوتية وماستر چورچ يعقوب. 

والأغنية تحمل طابع البهجة وتنتقد ما يحدث على السوشيال ميديا من ترندات يتحدث عنها الجميع حيث جاءت كلمات الأغنية كالتالي "انا اللي ماشي بتكعبل بس دايما بقوم انا اللي عقلي في وسط راسي مش اجري ورا الهجوم انا ليا خط وكل خطوة لازم تكونلي جون مش لازم اظهر كل يوم لكن ظهوري بيعمل بوم، ولا فارق معايا الهري ولا المشي في سوط الجري انا عندي طموح ولازم اكمله بلاش تقتلني من جهلك وعاوزني استحمله". 

ويشار إلى أن الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما وضم معها في الفريق الثنائي بحر ومحمد عبده ويعد من انجح وأقدم الفرق الغنائية، أما محمد فهيم فهو يغني ضمن فريق أيامنا الحلوة وقدم أكثر من أغنية مستقلة ولكن الغناء ليس الموهبة الأساسية لديها فهو ممثل وله العديد من الأدوار الناجحة. 

مسرحية جديدة تجمع محمد فهيم وأمير صلاح الدين 

ويذكر أن أمير صلاح الدين ومحمد فهيم يقدمان العرض المسرحى "فراجيل Fragile" على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، فى سبتمبر المقبل من يوم 24 حتى 27 على أن يكون يومى 24 و25 فى تمام الساعة الثامنة مساءً ويومي 26 و27 فى تمام الساعة السادسة مساءً والعرض نتاج ورشة ارتجال علي مشاهد مختارة من مسرحية "حوارات معفرتة" للكاتب الفرنسي الراحل رولان ديبيار، صياغة وتمثيل محمد فهيم وأمير صلاح الدين ومن إخراج أمير صلاح الدين.

أمير صلاح الدين محمد فهيم انا مش تريند اغنية مش تريند فراجيل

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وائل لطفي

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