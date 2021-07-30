الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية

توزيع وثائق تأمين
توزيع وثائق تأمين على الصيادين بالإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة، احتفالية بالمدينة الشبابية في أبوقير، شرق الإسكندرية، لتسليم وثائق تأمين للصيادين، لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية وتسلم بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية


وقال ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة، إن فكرة وثيقة التأمين تهدف إلى حماية الصيادين، باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر يومية أثناء عملهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر من أجل توفير حياة كريمة لهم.


وقال النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب، إنه تم تسليم وثائق التأمين التكافلي لصيادين منطقة أبوقير، باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك لتوفير العلاج الطبي لهم وتغطية نسب العجز الكلى والجزئي والتأمين ضد الحوادث.


وأكد الحمامي أن هذه الوثائق تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم تسليم الوثائق اليوم لصيادين منطقة أبو قير كمرحلة أولى في إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ومن أجل توفير حياة آمنة وكريمة لهم.

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توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية


وأشار إلى أن هذه الوثائق بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لأبنائها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكريمة لكل فئات الشعب.


حضر الاحتفالية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب محمد الحمامي، وعبد الفتاح محمد، وأبو العباس تركي، وسامح السايح، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثاني.

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توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية

وكانت قد سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في يونيو الماضي أدوات الصيد والشباك لـ1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية
توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية
توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية
توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية
احتفالية الإسكندرية حياة كريمه وثائق تأمين للصيادين حماية الصيادين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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