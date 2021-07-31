إعلام ألمانى: إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار أمام متجر ببرلين

أفادت وسائل اعلام المانية، اليوم الجمعة، أن عدة إصابات في حادث إطلاق نار أمام متجر في برلين وهروب المنفذ.

وذكرت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، أن شخصًا أطلق النار في اشتباك وقع في مرآب للسيارات أمام متجر في شمال برلين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن الشخص الذي أطلق النار ما زال هاربًا.

حادث إطلاق نار سابق

وتأتي الحادث بعد شهر من حادث إطلاق نار مماثل حيث قُتل رجل وامرأة 17 يونيو الماضي في إطلاق نار في بلدة إسبلكمب في ولاية شمال الراين- ويستفاليا شمال غرب ألمانيا-، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في واقعة لم تتّضح دوافعها بعد.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أنهم لا يعتقدون أن الواقعة تتعلق بهجوم إرهابي، وأضاف: "في ظل الوضع الراهن يبدو أنها كانت جريمة وليست هجوماً إرهابياً"، وأكدت الشرطة فتح تحقيق بـ"جريمة قتل"، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن المشتبه به.

وقال المسؤولون إن المشتبه به يبلغ 52 عامًا وينحدر من بلدة ديبيناو في ولاية سكسونيا السفلى، أما الضحيتان فهما رجل يبلغ 48 عاماً وامرأة، ولم ترد تفاصيل أخرى عنهما.

وكان متحدّث باسم الشرطة قد قال لوكالة فرانس برس قبل ذلك إن قوات الأمن تجهل ما إذا كان مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار.

لكن صحيفتا فيستفالن بلات وبيلد أوردتا أن الشرطة أطلقت حملة مطاردة في المنطقة وأن مطلق النار الهارب مسلّح.

وأفادت صحيفة محلية أن أحد الشخصين قتل في مبنى فيما الآخر قتل في الشارع، علماً بأن الشرطة أشارت إلى وجود "موقعي جريمة". وتشهد البلدة البالغ تعداد سكانها 25 ألف نسمة والواقعة شمال مدينة بيليفيلد انتشاراً كثيفاً للشرطة.

وأفادت بيلد أن إطلاق النار حصل بداعي "الغيرة"، من دون أن تورد مصدراً لمعلوماتها، لكن المتحدث باسم الشرطة لم يؤكد ذلك.