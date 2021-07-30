الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها «التريند».. أبرز المعلومات عن الفنانة هنادي مهنا

هنادي مهنا
هنادي مهنا

حالة من الجدل أثارتها الفنانة هنادي مهنا، عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي لفت أنظار الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”. 

 

وتصدر اسم الفنانة هنادي مهنا، محركات البحث جوجل حتى أصبحت تريند رقم 1 عبر جوجل. 

 

ونشرت هنادي مجموعة الصور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت بعدسة الفنان أحمد خالد صالح، وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علق على نحافتها فيما تباينت ردود الأفعال والتعليقات بين مشجعين ومعارضين.

 

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” صور إجازتها فى لبنان عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بحبك يا بيروت". 


وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن هنادي مهنا.

 

- الفنانة هنادي مهنا من مواليد 28 يوليو 1998.

 

- تبلغ هنادي مهنا من العمر 23 عاما.


- والد هنادي مهنا هو الملحن الكبير  هاني مهنا.


- درست الفنانة هنادي مهنا إدارة الأعمال في مدينة برشلونة في إسبانيا.


- قدمت هنادي مهنا مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.


-دخلت هنادي مهنا إلى عالم الفن في عام 2018.


- مثلت الفنانة هنادي هنا أكثر من 9 مسلسلات تلفزيونية.


- لديها عملان في عالم السينما من بينها "بنات ثانوي".


- تزوجت الفنانة هنادي مهنا من الفنان أحمد خالد صالح في بداية عام 2021.


يجدر الإشارة إلى أن الفنانة هنادي مهنا الأنظار بنحافتها المدهشة والتي تظهر في جميع صورها الجديدة وآخرهم صور احتفالها مع أسرتها بعيد ميلادها الـ23.

 

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي بنحافة هنادي مهنا وقاموا بعقد مقارنات قبل وبعد فقدانها للوزن.

هنادي مهنا معلومات الفنانة هنادي مهنى تريند أحمد خالد صالح

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