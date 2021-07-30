الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 19 فى حادث حافلة قرب برلين

حادث حافلة برلين
حادث حافلة برلين

أصيب 19 شخصًا بعدما انحرفت حافلة عن أحد الطرق السريعة جنوبي برلين وسقطت على جانبها، اليوم الجمعة. 

وأعلنت الشرطة أن الحافلة كانت تقل مجموعة خاصة مكونة من 17 شخصًا إلى جانب سائقين اثنين.
وتتراوح أعمار المصابين بين 21 و64 عامًا. وتحدثت تقارير أولية للشرطة عن إصابة 12 فردًا، بينهم اثنان في حالة خطرة، بينما قالت خدمات الطوارئ إن جميع ركاب الحافلة أصيبوا.
وتم نقل تسعة جرحى إلى المستشفى، وتلقى الباقون العلاج في موقع الحادث بالقرب من منطقة شونفالد على بعد 60 كيلومترًا من برلين.
وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ أنه تم الإبلاغ عن الحادثة قبل الساعة العاشرة صباحًا (0800 بتوقيت جرينتش) بقليل. وتم استدعاء العشرات من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى عدد من مروحيات الإنقاذ.
وبحسب البيانات، كانت الحافلة تتجه شمالًا نحو برلين. وتم إغلاق الطريق السريع A13 الذي يمتد من برلين إلى كوتبوس في البداية في كلا الاتجاهين.
وأعيد فتح الطريق باتجاه الجنوب في وقت لاحق، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد سبب الحادث. 

وبدا أن الحافلة اصطدمت بحواجز سلامة على طول الطريق السريع وانقلبت.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات الألمانية أنها ستطلب من جميع الوافدين، خاصة من النمسا دليلًا على التطعيم الكامل أو الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا أو اختبار بنتيجة سلبية لعبور الحدود البرية للبلاد، في تحرك لتشديد إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا نتيجة لارتفاع أعداد الحالات في البلاد.
وذكرت صحيفة (ذا لوكال) في نسختها الأوروبية، أنه من المقرر أن يتم تطبيق الإجراء اعتبارًا من بعد غد الأحد الأول من أغسطس، حيث ستبدأ الشرطة الفيدرالية الألمانية في إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود اعتبارًا من يوم الأحد فصاعدًا.

الطرق السريعة جنوبي برلين برلين

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