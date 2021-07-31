الضفادع الثعبانية تجتاح فلوريدا.. وعلماء يكشفون: عمرها 170 مليون سنة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان سكان ولاية فلوريدا، فوجئ بعدد لا حصر له من حيوان غاضب أشبه بالثعبان برمائي يغزو جنوب الولاية.



وتابعت أن هذه المخلوقات المعروفة رسميًا باسم الضفادع الثعبانية ، موطنها كولومبيا وفنزويلا ، ولكن تم سحب العديد منها من قناة تاميامي بالقرب من مطار ميامي الدولي.



يمكن أن يتراوح حجم الضفادع الثعبانية من بضع بوصات إلى خمسة أقدام ولديها ضعف شديد في البصر يُترجم اسمها إلى "أعمى" في اللاتينية.



ومع ذلك ، فإن هذا الثعبان لديه زوج من المجسات الحسية بين عينيه وفتحة الأنف التي تساعده على اكتشاف الطعام ، والذي ينتزع بعشرات من الأسنان التي تشبه الإبرة.



تقول لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إن الضفادع الثعبانية غير ضارة.



وعثر أول حيوان ثعبانية في نفس القناة قبل عامين للعلماء وتمت مقارنة حمضه النووي مع العديد من العينات الأخرى التي تم سحبها مؤخرًا من المياه الضحلة خارج مطار ميامي الدولي - مما يثبت أن المخلوقات الجديدة كانت من نوع Typhlonectes natans.



تم العثور على البرمائيات التي تشبه ثعبان البحر في عام 2019 بطول قدمين لكنها ماتت بعد وقت قصير من أسرها - لقد جوعت نفسها حتى الموت.



تعيش الضفادع الثعبانية على كل من الأرض والمياه العذبة ، وعادة ما تتغذى الديدان والنمل الأبيض - لكن من المعروف أنها تصطاد الثعابين الصغيرة والضفادع والسحالي ، وفقًا لتقارير موقع ويرد.



وعلى الرغم من أنها تشبه الثعابين ، إلا أن الضفادع الثعبانية تنتمي إلى رتبة الجيمنوفيونا من البرمائيات ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالضفادع والسمندل والنيوت.



وكانت عينة عام 2019 هي أول فصيلة ثعبانية معروفة في الولايات المتحدة ، على الرغم من العثور على سجلات أحفورية تعود إلى أكثر من 170 مليون سنة في أمريكا الشمالية.



وبصرف النظر عن فصائل الضفادع الثعبانية التي تم إدخالها مؤخرًا إلى جنوب فلوريدا ، لا يُعرف حاليًا بممثلي هذه السلالة أنهم يعيشون في الولايات المتحدة.



وقال كولمان شيهي ، مدير مجموعة علم الزواحف في متحف فلوريدا ، في بيان: "لا يُعرف سوى القليل جدًا عن هذه الحيوانات في البرية ، لكن لا يوجد شيء خطير عنها بشكل خاص ، ولا يبدو أنها حيوانات مفترسة خطيرة".



ونظرًا لأن هذا النوع يتم الاحتفاظ به عمومًا في أحواض السمك في الداخل ولا يمكنه الهروب بسهولة ، يشتبه العلماء في أن شخصًا ما تخلص من حيواناته الأليفة غير المرغوب فيها في القناة.



وجاء في الدراسة التي نُشرت في دورية الزواحف والبرمائيات: "في كولومبيا ، حيث الأنواع موطنها الأصلي ، تعيش T. natans في الممرات المائية الدافئة بطيئة التدفق مع وفرة من النباتات المائية".



يبدو أن أجزاء من قناة C-4 تشبه موطنها الأصلي وقد توفر بيئة يمكن أن تزدهر فيها هذه الأنواع.