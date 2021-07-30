الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسح: إنتاج نفط أوبك فى يوليو الأعلى فى 15 شهرًا مع تعافى الطلب

نفط أوبك
نفط أوبك

ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، وفقًا لنتائج مسح أجرته رويترز، مع استمرار المنظمة في تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما عمدت السعودية أكبر مصدر في العالم إلى تقليص خفضها الطوعي تدريجيًا.

أظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 26.72 مليون برميل يوميًا، بزيادة 610 آلاف برميل يوميًا عن تقدير يونيو المعدل. 

وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

تقلص أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات إنتاج غير مسبوقة اتفقت عليها في أبريل 2020، مع تعافي الطلب والاقتصاد. 

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، قررت أوبك+ هذا الشهر إجراء مزيد من الزيادات من أغسطس.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "معظم التوقعات ما زالت تشير إلى نمو قوي في الطلب خلال النصف الثاني من العام.. بعبارة أخرى، من السهل الاعتقاد بأن سوق النفط قد تعلمت العيش مع الفيروس".

يتضمن اتفاق أوبك+ زيادة إنتاج أوبك 360 ألف برميل يوميًا في يوليو مقارنة مع يونيو، بينما تعهدت السعودية بضخ 400 ألف برميل يوميًا إضافية كخطوة أخيرة للتراجع عن خفض طوعي بمليون برميل يوميًا تعهدت بها في فبراير ومارس وأبريل.

وبحسب المسح، رفعت أوبك المؤلفة من 13 عضوًا الإنتاج أقل قليلًا من الزيادة الشهرية المتوقعة. 

وتراجع التزام الأعضاء بالتخفيضات المتعهد بها لكن المنظمة ما زالت تضخ أقل من الوارد في أحدث اتفاق.

وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات المتعهد بها 115 بالمئة، وفقًا للمسح، مقارنة مع 118 بالمئة معدلة في يونيو.

لندن نفط أوبك قيود الإنتاج ارتفع إنتاج أوبك

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وائل لطفي

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