الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مصر بلا غرقي» تختتم فعاليات اليوم العلمي للحد من الغرق بالإسكندرية

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق

شهد مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى».

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق


شارك في الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، الذي أكد على أهمية « مبادرة مصر غرقى» وفعاليات اليوم العالمي للحد من حالات الغرق والتي تم تنفيذها في 27 محافظة. للتوعية بتعليمات السلامة والإنقاذ للمواطنين والعاملين بالشواطئ وأماكن السباحة بجميع انحاء الجمهورية.  

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق


جاء ذلك بحضور الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن منسق مبادرة مصر بلا غرقى بمحافظة الإسكندرية، وأشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي لنشر ثقافة الانقاذ.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق


وقال الكابتن سامح الشاذلي، إن الهدف من مبادرة «مصر بلا غرقى» هو نشر تعليمات الإنقاذ، والإسعافات الأولية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين لتوعيتهم، وذلك بالتوازي مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، التي تبنته الأمم المتحدة في 25يوليو من كل عام.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق


وأضاف «الشاذلي» أن من ضمن المسببات  لإطلاق اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، هو مبادرة «مصر بلا غرقى»، فضلا عن ارتفاع حالات الغرق بجميع أنحاء العالم، وخاصة بقارتي إفريقيا وآسيا.

وأوضح أن اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقى والتي تشارك بها العديد من الوزارات، شاركت في العديد من الفعاليات، حيث تم زيارة 183 قرية بالساحل الشمالي، وتم اكتشاف العديد من شهادات الإنقاذ الغير سليمة، وتواجد منقذين غير مؤهلين.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق

 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، إنه ليس هناك أهم من الحفاظ على حياة الإنسان، وهو ما تهدف له المبادرة، لافتًا إلى أن اليوم العالمي تم تحديده في 2يوليو من كل عام، ولكن مصر أطلقت فعاليات على مدار أسبوع كامل من يوم 23إلى 30 في 27 محافظة.


وأكد أن المبادرة تهتم أيضًا بممارسة الرياضة على الشواطئ وحمامات السباحة، وهو ما يستدعي توافر جميع وسائل الأمان والتوعية للحفاظ على سلامة المواطنين.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق

وأشارت الدكتورة سونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ فعاليات المبادرة في 27 محافظة سواء في بحر أو النيل أو حمامات السباحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، حيث تم تنفيذ فعاليات على  الشواطئ واعطاء الارشادات، سواء في البحر أو حمامات السباحة.


وأكدت أن جميع الوزارات تتعاون في لجنة مبادرة مصر بلا غرقى، لنتشارك سويًا خلال 5 سنوات المبادرة، وذلك للحد من حوادث الغرق تفاقمت سواء في الشواطئ أو حمامات السباحة مثل حوادث  شاطئ النخيل، أو النادي الاوليمبي.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق


وعرض الدكتور هشام ربيع، في ختام احتفال ختام اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، الكود المصري لتأمين جميع المسطحات المائية بالجمهورية، الكود المصري، مؤكدًا أنه يتطابق دوليا مع الكود الدولي، حيث يعطي من خلاله شهادة الاستيفاء الفني.

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احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق

احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق
احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق
احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق
احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق
الاتحاد المصري للغوص والانقاذ مصر بلا غرقي إحتفالية اليوم العالمي وزارة الشباب والرياضة محافظة الاسكندرية المبادرة التوعية

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