«مصر بلا غرقي» تختتم فعاليات اليوم العلمي للحد من الغرق بالإسكندرية
شهد مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى».
شارك في الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، الذي أكد على أهمية « مبادرة مصر غرقى» وفعاليات اليوم العالمي للحد من حالات الغرق والتي تم تنفيذها في 27 محافظة. للتوعية بتعليمات السلامة والإنقاذ للمواطنين والعاملين بالشواطئ وأماكن السباحة بجميع انحاء الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد حسن منسق مبادرة مصر بلا غرقى بمحافظة الإسكندرية، وأشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي لنشر ثقافة الانقاذ.
وقال الكابتن سامح الشاذلي، إن الهدف من مبادرة «مصر بلا غرقى» هو نشر تعليمات الإنقاذ، والإسعافات الأولية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين لتوعيتهم، وذلك بالتوازي مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، التي تبنته الأمم المتحدة في 25يوليو من كل عام.
وأضاف «الشاذلي» أن من ضمن المسببات لإطلاق اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، هو مبادرة «مصر بلا غرقى»، فضلا عن ارتفاع حالات الغرق بجميع أنحاء العالم، وخاصة بقارتي إفريقيا وآسيا.
وأوضح أن اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقى والتي تشارك بها العديد من الوزارات، شاركت في العديد من الفعاليات، حيث تم زيارة 183 قرية بالساحل الشمالي، وتم اكتشاف العديد من شهادات الإنقاذ الغير سليمة، وتواجد منقذين غير مؤهلين.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، إنه ليس هناك أهم من الحفاظ على حياة الإنسان، وهو ما تهدف له المبادرة، لافتًا إلى أن اليوم العالمي تم تحديده في 2يوليو من كل عام، ولكن مصر أطلقت فعاليات على مدار أسبوع كامل من يوم 23إلى 30 في 27 محافظة.
وأكد أن المبادرة تهتم أيضًا بممارسة الرياضة على الشواطئ وحمامات السباحة، وهو ما يستدعي توافر جميع وسائل الأمان والتوعية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشارت الدكتورة سونيا دنيا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنفيذ فعاليات المبادرة في 27 محافظة سواء في بحر أو النيل أو حمامات السباحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، حيث تم تنفيذ فعاليات على الشواطئ واعطاء الارشادات، سواء في البحر أو حمامات السباحة.
وأكدت أن جميع الوزارات تتعاون في لجنة مبادرة مصر بلا غرقى، لنتشارك سويًا خلال 5 سنوات المبادرة، وذلك للحد من حوادث الغرق تفاقمت سواء في الشواطئ أو حمامات السباحة مثل حوادث شاطئ النخيل، أو النادي الاوليمبي.
وعرض الدكتور هشام ربيع، في ختام احتفال ختام اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، الكود المصري لتأمين جميع المسطحات المائية بالجمهورية، الكود المصري، مؤكدًا أنه يتطابق دوليا مع الكود الدولي، حيث يعطي من خلاله شهادة الاستيفاء الفني.