الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخضرم بشير الديك يؤجل مسلسله عن أحمد زكى

أحمد زكى
أحمد زكى

قرر السيناريست الكبير بشير الديك تأجيل مسلسله الذى كان مقررًا أن يقدمه مع الفنان محمد رمضان، عن قصة النجم الراحل الفنان أحمد زكى، بعد العثرات الكبيرة التى تعرض لها المسلسل خلال الفترة الماضية. وقارب «الديك» على الانتهاء تمامًا من كتابة أحدث أعماله فى الدراما التليفزيونية، وهو مسلسل بطولته جماعية، ويتناول فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. ورشح بشير الديك المخرج حسنى صالح لتولى مهمة مسلسله الجديد، على أن تنتجه شركة «ميديا هوب» ضمن خطة الإنتاج الرمضانى، وسيتم ترشيح باقى أبطال العمل، خلال الفترة المقبلة، لبدء التصوير.

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