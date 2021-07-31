«نيويورك تايمز» تكشف استهداف النظام الإثيوبى لعمال الإغاثة الدوليين

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عمال الإغاثة تعرضوا لموجات مكثفة من المضايقات

في المطارات الإثيوبية، مشيرة إلى أن هناك بعض المدنيين داخل تيجراي ماتوا بسبب نقص الرعاية الطبية الفورية.



وتابعت ان الوضع على الأرض سئ للغاية، حيث تنفد الإمدادات الحيوية بسرعة - ليس فقط الغذاء والدواء-، ولكن أيضًا الوقود والأموال اللازمة لتوزيع المساعدات الطارئة.



وبدأت العديد من وكالات الإغاثة في تقليص عملياتها في تيجراي، بسبب ظروف العمل المستحيلة.



ويحتدم القتال على طول الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى تيجراي، مما أجبر مجموعات الإغاثة

للانتقال إلى البديل الوحيد وهو الطريق البعيد الذي يربط تيجراي بعفار، والذي يمر عبر مشهد صارخ من درجات الحرارة المحترقة.



وأكدت الصحيفة أن الملايين في تيجراي يواجهون درجات حرارة مميته في ظل نقص الامدادات الطبية اللازمة والانقطاع المتكرر للكهرباء والماء.



ووفقًا لعامل إغاثة في قافلة مساعدات، أكد أن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية اخضعت عمال الإغاثة الغربيين لعمليات تفتيش مكثفة على طول الطريق ثم احتجزت فيما بعد سبعة سائقي من تيجراي طوال الليل بعد حجز سياراتهم، تم الإفراج عن السائقين والمركبات بعد يومين.



وفي 18 يوليو، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 10 مركبات تحمل الطعام إلى تيجراي للهجوم على بعد 60 ميلاً شمال سيميرا عندما فتح مسلحون مجهولون النار ونهبوا عدة شاحنات، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.



واستدارت القافلة، ومنذ ذلك الحين تم تعليق جميع شحنات المساعدات على طول الطريق.



وفي بيان، ادعى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الهجوم نفذتت جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم السابق لمنطقة تيجراي التي تقاتلها قوات الحكومة الوطنية.



لكن اثنين من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، قالا إن الهجوم نفذته ميليشيا موالية للحكومة بناء على طلب من قوات الأمن الإثيوبية.



وكشفت رحلة إنسانية نادرة إلى تيجراي عن أن السلطات الإثيوبية تتبع استراتيجية للسماح رسميًا بوصول المساعدات الإنسانية بينما تعمل عمليًا على إحباط ذلك.



وفي المطار الرئيسي في أديس أبابا ، قال عدد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة إن 30 من عمال الإغاثة الذين كانوا على متن أول رحلة للأمم المتحدة متوجهة إلى ميكيلي خلال أكثر من شهر تعرضوا لعمليات تفتيش ومضايقات مكثفة.



ومنع المسئولون الإثيوبيون عمال الإغاثة من حمل نقود تزيد عن 250 دولارًا ، وهواتف الأقمار الصناعية والأدوية الشخصية - وقد أدى التقييد الأخير إلى اضطرار مسئول مع منظمة أطباء بلا حدود إلى النزول من الرحلة بعد أن الرحلة أكثر من 6 ساعات.



وأعلن برنامج الغذاء العالمي عن الرحلة لكنه لم يشر إلى التأخيرات أو المضايقات، وهو إغفال أثار غضب العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من عمال الإغاثة الذين قالوا إنه يتبع نمطًا من وكالات الأمم المتحدة التي لا ترغب في انتقاد السلطات الإثيوبية علنًا.