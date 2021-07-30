الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجمع محاكم لمجلس الدولة بمحافظة السويس

اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد والمستشار أحمد عبد الحليم

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه المستشار أحمد عبد الحليم غنيم نائب رئيس مجلس الدولة بالمكتب الفنى لرئيس المجلس والأمين العام المساعد لشئون الأراضي والمخصصات بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمستشار محمود علي جمال الدين  مفوض الدولة بمحافظة السويس 

وفي اللقاء دار حوار حول إقامة مجمع محاكم لمجلس الدولة بمحافظة السويس للتسهيل علي المواطنين بالسويس بدلا من مشقة السفر الي القاهرة والإسماعيلية لحضور القضايا المتعلقة بالقضاء الإداري والخاصة بمجلس الدولة.

المستشار أحمد عبد الحليم غنيم نائب رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة شئون الأراضي محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر

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