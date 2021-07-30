«الرى»: وفد مصرى يزور بغداد لتفعيل التعاون فى الموارد المائية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن وفدًا فنيًا مصريًا سيقوم بزيارة للعراق اعتبارًا من الغد السبت، ولمدة خمسة أيام، لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الجمعة، أن المذكرة تتضمن عدة مجالات للتعاون منها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الاغنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد الدكتور عبدالعاطى، على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذي عقد بتاريخ 6 يونيو من العام الماضي لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق.



كما أوضح الدكتور عبدالعاطى، أنه يأتى كذلك نتاجًا لزيارة دولة العراق الشقيقة للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، والذى تم عقده يومي ١٣- ١٤ مارس ٢٠٢١، والتى تم خلالها الاتفاق مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.