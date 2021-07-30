نجوم الفن يشيدون بأغنية فريق «واما» الجديدة «نجمة معدية»

حرص عدد من نجوم الفن على الإشادة بأغنية فريق "واما" الجديدة "نجمة معدية" التى تم طرحها على يوتيوب منذ يومين.

وكتب تامر حسني عبر "إنستجرام": "ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسير ڤاتوار.. حبايب قلبي نجوم فريق واما وألف مبروك نجوم ريكوردز الغالين والمنتج الكبير ياسر خليل بالتوفيق والنجاح".

تامر حسني

فيما كتب أكرم حسني: "مبروك لاخواتي وحبابيبي على الأغنية الخطيرة وأكيد هتكسر الدنيا إن شاء الله"، كما حرصت منى زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي على الإشادة بالأغنية وتفاعلوا معها من خلال خاصية الاستوري بموقع انستجرام.

وحققت أغنية "نجمة معدية" نجاحا كبيرا منذ طرحها وتخطت مشاهدتها أكثر من مليون ونصف علي مدار يومين، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» الذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

يشار إلى أن فريق واما كان في الأساس فريق عزف موسيقي فقط وقد أنشئت سنة 1998 ثم تحولت إلى فريق غنائي يشبه الفرق الأجنبية في أمريكا وأوروبا ولكن للغناء باللغة العربية وهي مكونة من أربعة مطربين نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي وقد كان أول ظهور للفرقة تحث اسم واما سنة 2003.