روّاد السوشيال ميديا للفنان تامر حسني: «نجم الجيل»

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا مساء أمس في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وحضر الحفل عدد كبير من جمهور تامر حسني الذي ألهب الأجواء بعدد كبير من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الحضور بالرقص وترديد كلمات الأغاني من بينهم أغنية "صعبة".



وشارك الفنان تامر حسني، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة من صور الحفل التي أحياها، وتفاعل مع الصور مجموعة كبير من روّاد السوشيال ميديا، ولاقت استحسان وكثير من التعليقات.



وكتب حساب يحمل اسم سمير العمر، من جمهور الفنان تامر حسني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أحلى فنان بمصر الشقيقة دمت متألق تحياتي إلك من المغرب"، وعلقت شهد، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "قدوتي والله في كل حاجة".

وكتبت هبة موسى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "نجم الجيل"، وعلق يوسف عبد الفتاح، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "حبيبي يا أحلى تامر انا بحبك جدًا يا برنس الجيل ربنا يوفقك ويبارك في صحتك انا نفسي أشوفك جدًا يا نجم الجيل"، وكتبت يارا جميل، من جمهور الفنان تامر حسني من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "دائما مكسر الدنيا"، وقالت فاطمة حسين، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "مثلي الأعلي في كل شئ".



يجدر الإشارة إلى أن الفنان تامر حسني غنى أغنية "صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج تامر حسني.



جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني أعلن أن فيلمه "مش أنا" حقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحصل من قبل.



يجدر الإشارة إلى أن الفنان تامر حسني شارك في إحياء حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد مع الفنان أحمد جمال منذ أيام.

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