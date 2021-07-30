الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز روسى: مليون شخص تلقوا لقاح «أبى فاك كورونا»

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أكد مدير عام مركز "فيكتور" الروسي للوبائيات، رينات ماكسيوتوف، أن ما يزيد على مليون روسي قد خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا بواسطة لقاح "أبي فاك كورونا".


وقال ماكسيوتوف- في مراسم إطلاق منصة "غيروفارما" الروسية المتخصصة في إنتاج اللقاح، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن التداول المدني للقاح (أبي فاك كورونا) يستمر لمدة 9 أشهر بروسيا، أما استخدامه واسع النطاق فقد بدأ في أكتوبر عام 2020، وخضع إلى دورة كاملة من التطعيم باللقاح أكثر من مليون روسي".


وأضاف: "يمكننا القول اليوم بالتأكيد إن اللقاح أظهر نتائج ممتازة" ، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد إنتاج ما يزيد على 4 ملايين جرعة من اللقاح، أما منصة "غيروفارما" الإنتاجية فقد أطلقت دورة كاملة لإنتاج لقاح "أبي فاك كورونا".


وتابع: "أننا نعوّل بعد إطلاقها أن ننتج كل شهر 5 ملايين جرعة من اللقاح".


يذكر أن لقاح "أبي فاك كورونا" هو اللقاح الذي وضعه مركز "فيكتور" وأصبح لقاحًا ثانيًا ضد فيروس كورونا في روسيا.

 

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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