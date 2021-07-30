ألمانيا تطلب اختبارات سلبية من عابرى الحدود غير المطعمين

أعلنت السلطات الألمانية أنها ستطلب من جميع الوافدين، خاصة من النمسا دليلًا على التطعيم الكامل أو الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا أو اختبار بنتيجة سلبية لعبور الحدود البرية للبلاد، في تحرك لتشديد إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا نتيجة لارتفاع أعداد الحالات في البلاد.



وذكرت صحيفة (ذا لوكال) في نسختها الأوروبية، أنه من المقرر أن يتم تطبيق الإجراء اعتبارًا من بعد غد الأحد الأول من أغسطس، حيث ستبدأ الشرطة الفيدرالية الألمانية في إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود اعتبارًا من يوم الأحد فصاعدًا.



وفي الوقت الحالي، يحتاج الوافدون إلى ألمانيا عن طريق الجو إلى تقديم دليل على (التطعيم أو التعافي أو اختبار سلبي) ولكن لم يطلب أي شىء من قبل ذلك من القادمين عن طريق البر.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء سيطبق على كل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا فما فوق.



وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن الإجراء سيقلل من خطر حدوث إصابات إضافية في ألمانيا، حيث ترتفع أعداد الحالات المؤكدة.

وتابع: "يجب اختبار جميع الأشخاص غير الملقحين الذين يدخلون ألمانيا في المستقبل، بغض النظر عما إذا كانوا يأتون بالطائرة أو السيارة أو القطار".

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليًا 18 مليونًا و 569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.