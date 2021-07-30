الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول التفاح

زراعات التفاح
زراعات التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة.
ثانيا: التسميد
بعد انتهاء الجمع يضاف الاتي
ا-الأشجار التي تروى بالغمر أقل من 4 سنوات 250 جم سلفات نشادر/ شجرة من 4- 8 شجرة 750 جم سلفات نشادر
ب-الأشجار التي تروى بالتنقيط أضف 250 جم نترات نشادر لكل م3 ماء أو 75جم سلفات بوتاسيوم التسميد مرتين أسبوعيا حتى آخر سبتمبر.
ثالثا:الرى
السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 50 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 60 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 70 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 80 لتر/ الشجرة

رابعا :المكافحة 
1-الاستمرار فى مكافحة البياض والجرب 
2-الاستمرار في مقاومة الحشرات

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح يجب

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