الاتحاد الأوروبى: قدمنا 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن الاتحاد قدم للدول الإفريقية 10 ملايين جرعة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن "الصين تقدم المزيد، وستكون لذلك عواقب جيوسياسية".

وأضاف بوريل - وفقًا لما نقلته وكالة (أكي) الإيطالية - "نبذل جهودًا هائلة..رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قالت إننا سنعطي 200 مليون جرعة لإفريقيا.. ولكن متى؟ المشكلة ليست الالتزام فحسب، بل الفعالية"، لافتًا إلى أن "مساهمة الاتحاد بـ 10 ملايين جرعة فقط لقارة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة هي غير كافية".



وأكد بوريل ضرورة الإسراع في تنفيذ التزامات الاتحاد، باعتباره أكبر الممولين لآلية (كوفاكس)، والتي واجهت أيضًا صعوبات في توفير اللقاحات بالكميات اللازمة.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل 1318 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 554 ألفًا و497 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 42 ألفًا و283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19 مليونًا و839 ألفًا و369 مصابًا.

كما أشارت إلى أن حالات التعافي من فيروس "كورونا" تبلغ حاليا 18 مليونًا و569 ألفًا و991 حالة على مستوى البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.