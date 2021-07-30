الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من السمنة للعصبية المفرطة.. 6 أمراض تصيب موظفي الكول سنتر

موظفي الكول سنتر
موظفي الكول سنتر

"الكول سنتر".. من المهن التي تعتبر الملاذ للكثير من الشباب عند التفكير في بناء الذات، فهي الدرجة الأولى بسلم العمل.

يلجأ الكثير من الشباب إلى مهنة "الكول سنتر" سواء بالإجازات الصيفية لشغل الوقت، أو كعمل دائم بعض التخرج لكسب المال وإعمالا بمبدأ "فرصة شغل أحسن من القعدة على المقاهي".

وتعتبر مهنة الكول السنتر من المهن المتعبة لجسم الإنسان بسبب الجلوس الطويل أمام شاشات الحاسب الآلي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان.

فى السطور التالية نسلط الضوء على المشاكل الصحية التي قد تصيب موظفي "الكول سنتر".

مشاكل في الرؤية:

العين تعد من الأجهزة الهامة في جسم الإنسان، وبالنسبة لموظفي "الكول سنتر"، فالعين تتضرر بشكل كبير بسبب التركيز لأكثر من سبع ساعات أمام شاشات الكمبيوتر.

ووفقا لدراسة أجريت مؤخراً ونشرها موقع "نيتشر" العلمي، تفيد بأن 70% من مرضى العيون موظفين، يعملون أمام شاشات الحاسب الآلي.


صداع مستمر:

مهنة الكول سنتر في الأساس هو الرد على مكالمات العملاء، الأمر الذي يتسبب في الشعور بالصداع لفترات طويلة، وهذا ما أكدته أخر الدراسات الطبية المنشورة بموقع "ديلي ميل" أن موظفي خدمة العملاء أكثر المصابون بالصداع النصفي، وكافة أشكال الصداع.

 

العصبية الزائدة:

يجب على موظفي الكول سنتر، التحلي بالصبر والأسلوب الجيد عند التعامل مع العملاء، الأمر الذي يتسبب في وضع الموظفين تحت الضغط، فعليه أن يقبل الإساءة بالأدب، لذا فالعصبية من المشاكل التي قد تسيطر عليه بعد انتهاء العمل.


إضطرابات النوم:

من المشكلات التي تؤثر على موظفي الكول سنتر، هو عدم الحصول على ليلة نوم هادئة، وذلك بسبب الضغوط التي يواجهها سواء من العميل أو من المؤسسة التي يعمل بها.


مشاكل بالعظام:

بسبب الجلوس لفترات طويلة، تعتبر أمراض العظام شريك رسمي لموظفي الكول سنتر، حيث الخشونة وأمراض المفاصل وهشاشة العظام.


زيادة الوزن:

بسبب قلة الحركة لموظفي خدمة العملاء، فإن إكتساب المزيد من الوزن أمر عادي، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة في المستقبل. 

ديلي ميل الموظفين الصداع النصفى الكول سنتر مرضى العيون خدمة العملاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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