انتحار «خفير» بالتبين بسبب أزمة نفسية

شهدت منطقة التبين جنوب القاهرة واقعة مؤسفة بعدما أقدم خفير على الانتحار بسلاح ناري «فرد خرطوش»، داخل الشركة مقر عمله، بسبب مروره بأزمة نفسية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التبين إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول جثه المدعو "عطية. أ"، مصاب بطلق ناري في البطن.

وبالانتقال والفحص تبين انتحار الضحية باستخدام فرد خرطوش عيار 12ملي، داخل الشركة مقر عمله بسبب مروره بأزمة نفسية.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة بسبب الإصابة النارية الرشية بالبطن وما احدثته من تهتك بالكبد وكسور بالأضلاع اليمني ونزيف دموعي أدي إلى الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.