محمد عبدالرحمن مديرا للمركز الصحفى لـ«القاهرة السينمائى» بدورته الـ43

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الصحفي والناقد الفني محمد عبد الرحمن مديرا للمركز الصحفي ووسائل التواصل الاجتماعي للدورة 43 من المهرجان.

ويمتلك عبد الرحمن أكثر من 15 عامًا من الخبرة في هذا المجال، إذ خطط وشارك في تنظيم العديد من المؤتمرات والحملات الإعلامية والإعلانية للعديد من الأفلام والفعاليات السينمائية والأعمال الفنية والمعارض الثقافية.

ومن المقرر أن تكون إدارة المركز الصحفي مسئولة لأول مرة عن السوشيال ميديا الخاصة بالمهرجان، بناء على الخطة التي قدمها عبد الرحمن للإدارة والتي استهدف من خلالها تحقيق التكامل بين المنصات الإعلامية للمهرجان، بما يعظم وصول أخبار وتفاصيل الدورة المقبلة إلى أوسع نطاق من الجمهور.

وكان قد أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 43، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، حتى موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة، بالإضافة للتعاون مع موقع Film Freeway لتسجيل الأفلام القصيرة فقط.

وكانت الدورة 42، شهدت مشاركة 95 فيلما، ممثلا لأكثر من 40 دولة، من بينها 20 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصلت على أرفع الجوائز من المهرجانات الكبرى، توج اثنان منها بـ5 جوائز أوسكار.

وكرم المهرجان فى دورته الثانية والأربعين ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، اثنان بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، هما الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطانى الحاصل على الأوسكار كريستوفر هامبتون، والذى عاش جزءا من طفولته فى مصر بين مدينتى الإسكندرية والسويس، أما ثالث التكريمات فكانت الفنانة منى زكى التى منحها المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز.