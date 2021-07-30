الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«زفاف أونلاين».. العروسان فى أمريكا والحفل فى طنطا

فرح أون لاين
فرح أون لاين

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، إقامة فرح دون وجود أصحابه الحقيقيين، حيث قرر العروسان المقيمان في الولايات المتحدة الأمريكية الزواج خارج البلاد وإرضاءً للأهل أقاما حفل زفافهما في مسقط رأسهما ليفرح الأهل والأحبة، وتواجدا مع المعازيم "أون لاين"، بـ "الفيديو كونفرانس"، بينما تجمع الأهل والأحباب والجيران داخل سرادق كبير ليحتفلوا بهما.

الحفل
العروسان في أمريكا والحفل في طنطا

وتناولت منال باسيلي، أم العروس الموضوع قائلة: "لم أتخيل أبدًا فرحًا بدون عروسين وكوشة، ولو حكي لي أحد من قبل لم أكن لأصدقه"، وأضافت ولرغبتنا جميعًا في الفرح وإدخال السعادة على كل الأحباب والأصدقاء، اتفقت مع والده وإخوتها أن نحتفل ونفرح وكأنها وسطنا، ونعتبر أننا في حفل ممنوعين فيه من تقبيل العروسين بسبب الإجراءات الاحترازية، مع حفظ حق العروسين علينا أن ندعي لهما من حبات قلوبنا إن ربنا يرعاهم ويفرح قلوبهم، وفكرة الفرح جاءت حفاظًا للجميع على فرحتنا المنتظرة بابنتي التي يحبها الجميع من الأهل والأقارب والجيران، والذين حرصوا جميعًا على الحضور والتهنئة.

الحفل
العروسان في أمريكا والحفل في طنطا

 

وقال طارق عزيز باسيلي، في حديثه الخاص لـ"الدستور"، إنه صمم على إقامة فرح لكريمته  رومندا على زوجها يوسف، بمدينة طنطا بالتزامن مع حفل زفافها على زوجها بنيويورك لعدم تمكنهما من السفر، وحضور حفل الزفاف، وكذلك ليُدخل الفرحة على قلب والدة العروس وأقارها والجيران، فقرر باسيلي، إقامة سرادق كبير يجتمع فيه الأقارب والأهل والأصدقاء، ونظم حفلًا أحياه بعض النجوم، وحضرته العروس من أمريكا بـ "الفيديو كونفرانس"، مؤكدًا أن قلبه في أمريكا مع ابنته وعقله هنا يُرحب بالحضور.

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العروسان في أمريكا والحفل في طنطا

وأضاف أن العروسين رومندا ويوسف، تقابلا وتعارفا في العمل في أمريكا، وقررا الارتباط هناك بعد ما حصل كل منهما على موافقة أهله هنا في محافظة الغربية، حيث شاء القدر أن يتقابلا هناك رغم أنهما من هنا من الغربية، وأعلنا عن الإكليل وحضره الأقارب عبر الإنترنت، ولكن كان ينقصه حضور الأهل والجيران والأقارب والأحبة، الذين لن يتمكنوا من السفر إلى أمريكا بسبب "كورونا"، وإجراءات السفر وارتفاع التكاليف، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم حفل زفاف أونلاين يتزامن مع حفل العروسين بأمريكا بمنزل العروس بمدينة طنطا.

منزل العروس بطنطا
العروسان في أمريكا والحفل في طنطا

العروس
العروس
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