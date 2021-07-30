الشباب والرياضة بسوهاج تطلق مبادرة «مصر بلا غرقى»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مبادرة "مصر بلا غرقى" بمركز "مجمع حمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضى"، تزامنًا مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق، تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المبادرة ألقت الضوء على النصائح الخاصة برواد حمامات السباحة لتجنب الغرق، وتنفيذ محاكاة لإنقاذ غريق، وإنقاذ مجموعات من الغرقى، إضافة إلى تنفيذ عملية محاكاة لإنعاش القلب الرئوي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت ندوة توعوية وتثقيفية للمواطنين عن الإٕسعافات الأولية، وأهمية الإنقاذ، وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق، وكيفية التعامل حال حدوث ذلك، مع توزيع كُتيبات تشرح كيفية التعامل مع مصابين الغرق.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع وعى الشعب، وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ، حفاظُا على سلامتهم والتعامل الجيد في حالة حوادث الغرق.

ولفت إلى أن المبادرة ترتكز على 3 محاور، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ويتمثل المحور الأول في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية، والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

من جانبه، أكد يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب، أن وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة (وكالة الأنشطة الرياضية) بسوهاج نظمت ندوات توعوية وتثقيفية وورش عمل للمواطنين وتعريفهم بالإسعافات الأولية وعن أهمية الإنقاذ وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق وكيفية التعامل حال حدوث ذلك مع توزيع كُتيبات تشرح كيفية التعامل مع مصابين الغرق.

وأضاف محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، أنه يتم تنفيذ المديرية على ثلاث مراحل كالآتى:

1- توعية وتثقيف رواد مجمع حمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضي من الساعة ١١ صباحا : الساعة ٢ ظهرا.

2- توعية وتثقيف وورش عمل للمنقذين والمدربين وأولياء الأمور بفترات التدريب من الساعة ٤ م : الساعة ٧ م.

3- توعية وتثقيف وورش عمل لرواد وأعضاء نادي سوهاج الرياضي من الساعة ٨ م : الساعة ١١ م.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف للمواطن السوهاجي وأيضاً تأهيل المنقذين العاملين بحمامات السباحة حفاظاً على سلامتهم وللتعامل الجيد فى حالة حوادث الغرق.

خالص الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المبادرة بالإدارة العامة للرياضة.