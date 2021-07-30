«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الزيتون خلال أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري



ثانيًا:التسميد

أ-الأشجار التى تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة إلى عامين تتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

2- تتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات

3- تتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم



ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا بمعدل 2 تسميد فى الشهر.



ب- تسميد أشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط



الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة - يضاف 1لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر نيترك مرة كل 15 يومًا.



التسميد الورقى في حالة ظهور نقص العناصر



ملحوظة: يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتى 350 جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50 جم سلفات نحاس +200 جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 25 لترًا/ الشجرة

السنة الثانية 28 لترًا/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لترًا/ الشجرة

السنة الرابعة 35:30 لترًا/ الشجرة

السنة الخامسة 55:40 لترًا/ الشجرة

السنة السادسة 60:55 لترًا/ الشجرة

أكبر من سبع سنوات 70 لترًا/ الشجرة

ومعدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.



رابعًا: برنامج المكافحة



مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية



1-تتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب 1.5 سم / لتر ماء + مادة ناشرة أو سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة أو موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي زيت معدني.