الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خنقا بـ«إيشارب».. حبس المتهم بقتل زوجته فى 15 مايو

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان، بحبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته خنقا باستخدام إيشارب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، عقب ضبطه  بعد شهر من هروبه.

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، الأمر الذى دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

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