الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

خبير أوبئة بـ«الصحة العالمية»: لم نلاحظ ارتفاع معدل وفيات متحور دلتا

كورونا
كورونا

قال خبير الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الفان كيرخوف، اليوم الجمعة: "لم نلاحظ حتى الآن ارتفاعا في معدل وفيات فيروس كورونا بسبب متحور دلتا".

كان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أورد في مذكرة داخلية مثيرة للقلق، أن المتحورة دلتا معدية على غرار مرض جدري الماء، وتقوض الحماية التي توفرها اللقاحات. كما تسبّب عواقب أكثر خطورة على المرضى، وفق ما نقلته صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

ودُعي الأمريكيون، بمن فيهم من حصلوا على جرعتي لقاح، الى الالتزام بوضع الكمامات مجدداً في المناطق التي تسجّل ارتفاعاً في نسبة الإصابات. وفي محاولة لدفع عملية التلقيح قدماً، أوعز جو بايدن إلى السلطات المحلية بتحويل مبلغ مئة دولار لحساب كل شخص يقبل على تلقي اللقاح.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها قدّمت ثلاثة ملايين جرعة من لقاح موديرنا الى أوزبكستان، في بادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على الحدود مع أفغانستان.

 

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