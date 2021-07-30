الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مبادرة «قدم صحيح».. علاج مجانى لمرضى السكر بـ14 مستشفى جامعى

المجلس الأعلي المستشفيات
المجلس الأعلي المستشفيات الجامعية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إطلاق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى في 14 مستشفى جامعي بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير للتنمية"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.

وتهدف مبادرة "قدم صحيح" إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وخاصة وبالمجان لمرضى "القدم السُكري" غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية مرضى السكري من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

وفي هذا الإطار، وقع الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع السيد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة "صُناع الخير للتنمية".

جدير بالذكر أنه يوجد في مصر نحو 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السكر، ومُعرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مُضاعفات القدم السُكري، كما أن العلاج العالمي الذي اكتُشف مُؤخرًا ويعمل على الحماية من بتر القدم السُكري مُكلف للغاية على أغلب المرضى ويُمثل عبئًا شديدًا على مرضى القدم السُكري غير القادرين، فإن المبادرة ستعمل على توفير هذا العلاج بالمجان لغير القادرين.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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