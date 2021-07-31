استهداف بطائرة مسيرة..

تعرضت سفينة إسرائيلية، صباح اليوم، إلى هجوم في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأعلنت شركة إيال عوفر رجل الأعمال الإسرائيلي، مقتل اثنين من أفراد طاقم سفينة تابعة لها، بعد تعرضها لهجوم، أمس الجمعة، قبالة سواحل سلطة عمان، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أن سفينة تجارية تابعة لها تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان، وقتل اثنان من طقمها، أحدهما بريطاني الجنسية، والأخر روماني، فيما تعد تلك المرة هي الأولى التي وقع فيها ضحايا جراء الهجمات على سفن ذات ملكية إسرائيلية.

وقال مصدر أمريكي، مساء اليوم، إن الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب تم بواسطة طائرة مسيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد من المسؤول عن الحادث.

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان

وأكدت شركة السفن « Zodiac Maritime – زودياك ماريتايم» البريطانية، والمملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إن السفينة كانت في طريقها من مدينة «دار السلام» في تنزانيا، إلى ميناء مدينة «الفجيرة» في الإمارات، مشيرةً إلى أنها كانت دون حمولة.

وأكدت أنه بحسب ما توصل إليه وزارة الدفاع البريطانية فإن سفينة إسرائيلية تعرضت للهجوم في جزيرة «المسيرة» التابعة لسلطنة عمان، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضحت أن السفينة « MERCER STREET – مارسير ستريت» مملوكة لشخصيات يابانية، وأبحرت وهي ترفع علم ليبيريا، قائلة: "سنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

سفينة مارسير ستريت

بريطانيا تحقق في الهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب

في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها تحقق في حادث الهجوم على سفينة إسرائيلية، وأبلغت منظمة «UKMTO» البحرية، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، والتي تراقب سلامة طرق التجارة البحرية، عن الحادث.

وأضافت أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية لم ينفذه قراصنة، بينما لم تقدم عمان أو البحرية الأمريكية – التي تقوم بدوريات في تلك المنطقة - أي تفاصيل عن الحادث.