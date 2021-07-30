الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لملاحقة النباشين والتكاتك في دمياط الجديدة

حملة مكبرة لملاحقة
حملة مكبرة لملاحقة النباشين والتكاتك

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة إنه شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، ومنع سير التكاتك وتروسيكلات النباشين والباعة الجائلين، بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تكاتك وثلاث تروسيكلات خاصة بالنباشين وعدد كبير من عربات الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين  إضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات، والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة جميع المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة.

محمد رجب دمياط الجديدة دمياط المنصورة المنصورة الجديدة

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