الرعاية الصحية تصدر نشرتها الاخبارية الأسبوعية «رعاية نيوز»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إصدارها دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان "رعاية نيوز"، وتعبر النشرة عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

واستهلت النشرة بترؤس الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماع مع ممثلي اللجنة الدولية للهجرة iom Egypt، وذلك لبحث إمكانية إدراج المهاجرين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابعت "رعاية نيوز" عرض إجمالي جلسات الغسيل الكلوي التي تم إجرائها بالمجان، بمحافظة الأقصر والتي بلغت 58 ألف جلسة غسيل كلوى بـ 5 مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر خلال 6أشهر، وذلك مع اتباع كافة التدابير الوقائية وأساليب مكافحة العدوى ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات "الأطفال التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس، الكرنك الدولي".

فيما استعرضت النشرة التي بثتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/106553301075947/posts/351997729864835/ نجاح أول 4 عمليات قلب مفتوح بمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والمريض لم يتحمل سوى 300 جنيه، وتكلفة العملية الواحدة في القطاع الخاص 200 ألف جنيه.

فيما استكملت الهيئة إنجازاتها، بعرض إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها لـ 11 ألف منتفع تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، من خلال 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظتب الأقصر وبورسعيد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبداخل "رعاية نيوز" أيضًا، هيئة الرعاية الصحية تسلم الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأورام في منازلهم مجانًا، والمستحقين للصرف خلال فترة أيام العيد من قبل المتطوعين من إدارة رضاء المنتفعين بالأقصر.

فيما تناولت النشرة، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية لمديري مراكز ووحدات طب الأسرة ومديري محاور الجودة ومكافحة العدوى ورؤساء التمريض، من داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية على معايير التسجيل والاعتماد إصدار يوليو 2021، والذي استمر على مدار 5 أيام شملت شق نظري وآخر ميداني للوقوف على مدى تطابق المعايير بالمنشآت.

واستعرضت أيضًا، استحداث زي جديد ومميز لطواقم التمريض بالأقسام المختلفة داخل مستشفيات الهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، وفتح باب التقدم للراغبين للالتحاق بمدرستي تمريض المبرة والسلام بورسعيد، وذلك للعام الدراسي 2022/2021، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الجنسين.

واختتمت "رعاية نيوز" أنشطة الهيئة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، بإنارة بعض منشآت الرعاية الصحية بالأزرق ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي، وتمت الإنارة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

جدير بالذكر أن "رعاية نيوز" نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعى عن انجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن المصرى، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التى تهم المواطنين للانتفاع بها.

وكذلك دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.