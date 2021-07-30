الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

إصابة 9 فى تصادم «ميكروباص» بعمود إنارة بالبحيرة

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح في حادث تصادم سيارة ميكروباص في عمود كهربائي أمام شركة الكهرباء بكفر الدوار بطريق الإسكندرية / القاهرة الزراعي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى عمود إنارة أمام شركة الكهرباء بالطريق الزراعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ٩ وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

الطريق الزراعي ميكروباص البحيرة اجهزة الامن محافظة البحيرة الفحوصات الطبية

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