بعد تحطيمه للرقم القياسي.. مَن هو لاعب اليد يحيى الدرع؟

حقق يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد رقما قياسيا في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تألقه ضد السويد اليوم الجمعة في لقاء حسمه الفراعنة بنتيجة 27-22 في الدور الأول.

وحطم الدرع الرقم السابق في البطولة والذي كان من نصيب البرازيلي جواو سيلفا (109 كم/ساعة)، بعد تصويبة بلغت سرعتها 117 كم/الساعة، في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد تأجيلها من العام الماضي والمقامة حاليا باليابان بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم في مطلع شهر يناير لعام 2020.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن يحيى الدرع في سياق السطور التالية:-



- يحيى الدرع من مواليد 17 يوليو 1995.

- يبلغ يحيى الدرع من العمر ٢٦ عاما.

- لاعب كرة اليد لنادي الزمالك.

- مثّل الدرع منتخب مصر في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

- ساهم في أن يحلّ المنتخب المصري المركز التاسع، عام ٢٠١٦ وأحرز الدرع عشرة أهداف.

- يلعب يحيى الدرع كظهير أيسر مع منتخب مصر.

- طول يحيى الدرع هو ١٩٠ سنتيمتر.

- يبلغ وزن يحيى الدرع ٩٧ كيلو جرام.

- إجمالي أهدافه قبل المشاركة في البطولة الأولمبية ٢٦٦ هدف.

- حقق في أولمبياد طوكيو 2020 رقم قياسي في تسجيل أحد أهدافه.

يجدر الإشارة إلى أن يحيي الدرع سجل 3 أهداف في المباراة، أحدها جاء بعد تصويبة بلغت سرعتها 117 كم/ الساعة، وهو رقم قياسي في البطولة وفقا لما ذكره موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وضمن الفراعنة مكانهم بالفعل في دور الـ8 بعد الفوز على السويد اليوم الجمعة، لكن مركزهم النهائي في المجموعة الثانية لن يتحدد قبل الجولة الأخيرة يوم الأحد، وهي الجولة التي ستلعب فيها مصر ضد البحرين.

وبلغ الفراعنة الدور ربع النهائي للبطولة بعد الفوز على السويد، ليعودوا لهذه المرحلة بعد غياب 21 عاما، حيث كان آخر ظهور لمصر في الدور ربع النهائي للأولمبياد كان في سيدني 2000، خسرت وقتها ضد السويد التي أنهت البطولة وصيفة لروسيا.

انتصار الفراعنة على السويد كان الثاني في تاريخهم والأكبر على الفريق الاسكندنافي، الفوز السابق يعود إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حين فاز المصريون في الدور الأول بنتيجة 26-25.