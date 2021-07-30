وزير خارجية باكستان يستعرض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع البحرين

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن مملكة البحرين وباكستان ستواصلان العمل على تنمية أفق التعاون المشترك بينهما بما يعزز من أطر العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين.

وفي حديثه لوكالة أنباء البحرين (بنا)، في ختام زيارته لمملكة البحرين، استعرض الوزير أوجه العلاقات الثنائية بين البحرين وباكستان ومجريات زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، حيث التقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وشارك في ترؤس اجتماع الدورة الثانية للجنة البحرينية الباكستانية المشتركة مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني.

وقال الوزير إن اجتماع اللجنة اشتمل على استعراض شامل للعلاقات البحرينية الباكستانية وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع بحث ما حققته 44 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم موقعة بين البلدين، كما تمت مناقشة وضع آلية لمتابعة التقدم في تفعيل تلك الاتفاقيات.

وقال الوزير إن اجتماع اللجنة المشتركة ناقش التعاون التجاري بين البلدين وإمكانيات إيجاد شراكات اقتصادية وفرص استثمارية جديدة، مبيّنا على وجه الخصوص المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الجديدة المقامة في الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع مملكة البحرين في مجالات الأمن الغذائي والنمو الصناعي والزراعة والتعليم؛ وقال إنه في المقابل فإن البحرين قادرة على المساهمة في القطاعات النفطية والمعادن في باكستان، وكذلك فإن وجود شركة ألمنيوم متطورة في البحرين يساهم في تلبية احتياجات القطاع الإنشائي في باكستان الذي يشهد نشاطًا واسعًا في المرحلة الحالية؛ كما نوه الوزير بتقدم التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين والذي يشهد تناميًا مستمرًا.

وحول المشهد الإقليمي، قال وزير الخارجية الباكستاني أن مملكة البحرين عضو فاعل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تثمن علاقاتها مع هذا التكتل الإقليمي وتقدر ما يمتلكه من أهمية استراتيجية.

واختتم الوزير بالتأكيد على الأسس القوية والقيم المشتركة التي تستند عليها العلاقات البحرينية الباكستانية، معتبرًا أن زيارته كانت مثمرة وناجحة، وأنها شكلت نواة لمزيد من التعاون النوعي في المستقبل بين البلدين، كما أعرب عن تطلعه لزيارة البحرين في شهر نوفمبر القادم لتلبية دعوة وزير الخارجية للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2021، والذي يعتبر أكبر قمة أمنية في المنطقة.