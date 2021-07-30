تحرير 96 محضرا فى حملات تموينية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة على الأنشطة التجارية والصناعية والأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية.

يأتى ذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وتشكلت حملة مكبرة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعوم كما أسفرت الحملة عن ضبط قضايا متنوعة كالآتي:

- عدد " 10 " قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات .

- عدد " 5 " قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

- عدد " 5 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز.

- عدد " 4 " قضية توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل .

- عدد " 7 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار .

- عدد " 5 " قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز .

- عدد " 3 " قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل .

- عدد " 7 " قضية عدم حمل شهادة صحية .

- عدد " 3 " قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش .

وأكدت مديرية أمن سوهاج أنه جـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه لضبط الاسواق بالشارع السوهاجى .

كما شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج أول أمس حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصى درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط سراج ع ز ع 32 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر وتم ضبط "140" علبة سجائر.

كما تم ضبط " 7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا.